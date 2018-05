Hückeswagen: Wermelskirchenfeiert und steht Kopf

Hückeswagen Die Traditionsveranstaltung "Das Fest" feiert ihr 20-jähriges Bestehen. WiW rechnet mit 150 Teilnehmern. Die Kombination aus Frühjahreskirmes und Fest lockt jedes Jahr zig Tausende.

Auch für viele Hückeswagener ist "Das Fest" mit Frühjahrskirmes in Wermelskirchen ein Muss im Veranstaltungskalender - wie die große Kirmes Ende August. Es gibt eine Fülle an Aktionen, Attraktionen, Unterhaltung und Information und geöffnete Läden. Denn viele wissen, dass sie alte oder neue Bekannte treffen - sei es zufällig oder weil man sich zum Bummeln, Schlemmen und Shoppen verabredet. "Man trifft sich bei solchen Veranstaltungen", sagte WiW-Geschäftsführer André Frowein. Er rechnet mit 30.000 Besuchern, 40 bis 50 Prozent seien auswärtige Gäste. Und das sind die wichtigsten Informationen:

Die Frühjahrskirmes 30 Fahrgeschäfte verwandeln den Schwanenplatz von Donnerstag, 10. Mai, Christi Himmelfahrt, 11 Uhr, bis Sonntag, 13. Mai, 22 Uhr, in eine Vergnügungsmeile. "Es ist ein Mix aus Traditionsgeschäften und neuen Attraktionen", sagte Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann. Zu den Stamm-Teilnehmern gehört die Familie Schmidt aus Remscheid. Seit 1954 ist sie auf der Wermelskirchener Kirmes vertreten. Auch diesmal wird sie den großen Autoscooter und das Kinderkarussell aufbauen. Außerdem wird sie mit einem neuen Mandelwagen für duftende Leckereien sorgen. Als echtes Highlight bezeichnet Feldmann das Großfahrgeschäft "Flash - High Voltage", bei dem die Fahrgäste "Kopf" stehen und mit 120 Stundenkilometer in 24 Meter Höhe katapultiert werden. Gänsehaut-Momente beschert "Ghost", eine Kombination aus Geisterhaus und Glasirrgarten auf zwei Etagen. Fliegende Händler und Imbissstände bieten auf dem Schwanenplatz die Kirmes-Klassiker wie Waffeln, Fischbrötchen, Curry-Wurst oder kandierte Äpfel.

Parken Stellplätze stehen am Loches-Platz, auf dem Parkplatz Stadt-Karree, auf dem Heinrich-Heine-Parkplatz und an der Jörgensgasse an diesem Tag zur Verfügung.

Wo Die Bushaltestellen werden an die Taubengasse, Jahnstraße und an den Markt verlegt. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen und das Rad zu schieben.

Weitere Akteure Darüber hinaus präsentieren sich Vereine und Hilfsorganisationen (vor der Sparkasse) DRK, DLRG und THW, die einen Teil ihres Fuhrparks vorstellen. So wird im Rettungsboot Entenangeln angeboten, und jedermann darf in das THW-Fahrzeug klettern. Tura Pohlhausen wird Mitmach-Angebote wie eine Torwand aufbauen. Parallel lädt der Löschzug 1 der Feuerwehr zum Tag der offenen Tür in der Wache Vorm Eickerberg 2 a ein. Kinder können an kleinen Löschübungen teilnehmen, die Feuerwehr simuliert eine Einsatzlage und demonstriert, wie ein Opfer aus einem Fahrzeug geborgen wird. Ab 11 Uhr geht es los, auch kulinarische Angebote fehlen nicht.