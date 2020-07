Jugendzentrum Hückeswagen : So könnte die Graffiti-Wand im Skaterpark aussehen

So könnte die Graffiti-Wand im Skaterpark aussehen

Das Bild ist eine Fotomontage, aber so könnte es schon bald auf der Skateranlage aussehen. Foto: Fotomontage: Jugendzentrum

Hückeswagen Die Leiterin des Jugendzentrums will eine Graffiti-Wand im Skaterpark errichten – und zwar auf Kopf in Richtung Container und Parkplatz. Geschätzte Kosten: 3000 Euro. Jetzt werden Sponsoren gesucht.

Kaum hat sich das Problem der fehlenden Sitzmöglichkeiten für die Skateranlage an der Alte Ladestraße durch zwei großzügige Spenden der SPD und des Vereins „(D)in Euro für Hückeswagen“ erledigt, steht schon das nächste Projekt auf dem Plan von Andrea Poranzke. Die Leiterin des Jugendzentrums und Stadtjugendpflegerin will eine Graffiti-Wand auf dem Areal errichten – und zwar auf Kopf in Richtung Container und Parkplatz. „Dann kann diese von den Sprayern schön gestaltet werden, und alle zwei bis drei Monate wird die etwa 14 Meter lange Wand wieder weiß gemacht, und man kann auf’s neue darauf sprayen“, berichtet Andrea Poranzke von ihren ehrgeizigen Plänen für die Jugendlichen.