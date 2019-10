Chorgemeinschaft Strassweg in Hückeswagen : Zwillinge singen seit 65 Jahren im Chor

Die Zwillinge Karl (r./85) und Heinz Felbeck (l./85) singen gemeinsam seit 65 Jahren in der Chorgemeinschaft Strassweg. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Straßweg Die Zwillinge Karl und Heinz Felbeck (85) sind gemeinsam als Sänger in der Chorgemeinschaft Strassweg 1888 alt geworden. Sie sind vor 65 Jahren in den Männergesangsverein eingetreten und loben die gute Kameradschaft in der Gruppe.

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Man schreibt das Jahr 1954, als zwei junge Männer aus der Ortschaft Straßweg beschließen: „Wir gehen in den Chor.“ Durchaus ein naheliegender Schritt für die Zwillinge Karl und Heinz Felbeck, wie Letzterer schmunzelnd sagt: „Wir sind alte Landratten, auf dem Dorf war nichts los. Damals gab es nur die Feuerwehr und den Chor.“ Und da der Vater schon passionierter Sänger war, zudem der Bruder und der Schwager ebenfalls Mitglied werden wollten, wurde damals der Beginn einer so langen Chor-Mitgliedschaft gelegt, wie sie heute wohl nur noch selten vorkommt. Da verwundert es kaum, wenn die beiden 85-Jährigen übereinstimmend sagen: „Wir haben in diesen sechseinhalb Jahrzehnten schon sehr viele schöne Momente in der Chorgemeinschaft erlebt.“

Dabei ging es für Heinz Felbeck gleich mit einem großen Schrecken los, wie er sich erinnert. „Ich war gerade frisch im Chor, die erste große Fahrt stand an, es sollte nach Holland gehen. Das war damals eine ganz besondere Sache.“ Ein Motorradunfall habe ihn dann jedoch ins Johannesstift, das damals noch ein Krankenhaus war, statt zum Keukenhof gebracht. Der Männergesangsverein sei dann aber in den folgenden Jahrzehnten noch so oft auf Tour gegangen, dass dieser erste Ausfall durchaus zu verschmerzen gewesen sei, sagt er.

Info Chorgemeinschaft und Löschgruppe Sommerfest Die Dorfgemeinschaft in Straßweg ist sehr gut. Kein Wunder, denn schon seit mehr als einem halben Jahrhundert feiert die Chorgemeinschaft mit der Löschgruppe ein mehrtägiges Sommerfest. „Die Gruppen sind seit Jahren ein eingespieltes Team“, berichtet Gruppenführer Christoph Erlhagen. „Es ist eine schöne Tradition“, bestätigt der Chorvorsitzende Ralf Schulte.

„Wir sind bis heute ein sehr aktiver und lebendiger Chor, singen pro Jahr auf zwei oder drei Konzerten von befreundeten Gesangsvereinen. Manchmal denke ich mir heute, dass es fast schon ein bisschen zu viel Trubel ist“, sagt Heinz Felbeck. Das Alter hinterlässt eben auch bei geliebten Aktivitäten seine Spuren. Karl Felbeck sagt: „Ich werde jetzt wohl leider auch kürzer treten müssen, da die Augen nicht mehr so mitmachen.“ Sein Bruder ergänzt: „Man merkt sich auch die Stücke nicht mehr so einfach wie früher.“

In den 65 Jahren der Chormitgliedschaft haben die beiden Brüder tatsächlich nur vier Chorleiter erlebt. Durchaus ein Zeichen für die Kontinuität und die gute Stimmung im Männergesangsverein. „Als wir dazu kamen, war der Chorleiter Adalbert Mika. Als der aufhörte, kam ein anderer Dirigent, mit dem aber keiner gut klar kam, deswegen war er schnell wieder weg. Mit dem Nachfolger Dietmar Häger war das dann aber ganz anders“, versichert Heinz Felbeck. Der Hückeswagener Häger sei bis zu seinem Tod im Jahr 2000 Dirigent in Straßweg gewesen.

„Ich war damals Vorsitzender, wir brauchten also einen neuen Chorleiter“, sagt Heinz Felbeck. Er habe sich an den Sängerkreis Remscheid gewendet. „Und die haben gesagt, wir haben hier eine junge Frau aus Lüttringhausen, die wäre gut geeignet.“ Nachdem sich einige Sänger eine Probe von Petra Rützenhoff-Berg angesehen hätten und die junge Frau ihrerseits eine Probe in Straßweg geleitet habe, sei schnell klar gewesen: „Die ist es! Alle waren begeistert von Frau Rützenhoff-Berg“, betonen die Brüder einhellig.

Sie hätten immer schon gerne gesungen, dazu komme aber die gute Kameradschaft im Gesangsverein. „Wir sind auch altersmäßig sehr gut durchgemischt – wir sind die ältesten Sänger, der jüngste ist 18“, sagt Karl Felbeck. Besonders gut seien ihm zudem die Sängerwettstreite in Erinnerung geblieben. „1957 waren wir in Koblenz-Neuendorf dabei. Da waren wir als Chor mit knapp 30 Sängern im Wettstreit gegen Chöre mit über 40 Sängern“, sagt Karl Felbeck. Die Straßweger hätten dennoch drei erste Preise und den Dirigentenpreis gewonnen. Horst Sachser, Vater des Straßburger Metzgermeisters Dirk Sachser, habe damals Brieftauben mit in Koblenz gehabt. „Und die hat er dann mit der Nachricht unserer Erfolge nach Hause geschickt – so wussten die Daheimgebliebenen schon lange vor unserer Rückkehr Bescheid“, sagt Karl Felbeck und lacht.