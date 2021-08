Gleich zwei Konzertabende im Dabringhausener Dorf : Doppelter Musikabend in Dabringhausen

Wermelskirchen Die „Dorf-Kultur“ hatte die „R. W. Corner“-Band gebucht, zugleich gab es ein Open-Air-Konzert, das nicht zuletzt Karnevalsfans erfreute. Das Wetter war regnerisch, aber wer trotzdem gekommen war, hatte viel Spaß.

Dass in Dabringhausen gleich zwei Konzertveranstaltungen an einem Abend stattfinden, hat eher Seltenheitswert – auf ihre Art funktionierten beide nebeneinander. Allerdings: Auf mehr Zuschauer hatten alle Organisatoren im Vorfeld gehofft. Beim vom neu gegründeten „Dorf-Kultur“-Verein veranstalteten Konzert in der Mehrzweckhalle schwächelte der Vorverkauf, so dass die Entscheidung fiel, den Abend mit der „R. W. Corner“-Band und den heimischen „Heartland Travellers“ aus Emminghausen nicht in der Halle, sondern im Foyer durchzuführen. Die Folge: „Dorf-Kultur“ konnte nicht wie geplant die mit „Leader Bergisches Wasserland“-Fördermitteln angeschaffte Bühne komplett aufbauen. Da es sich jedoch um ein modulares Modell handelt, konnte zumindest ein Teil aufgebaut und damit „eingeweiht“ werden. „Leader“ hatte 80 Prozent, also 3480 Euro, zu den Gesamtkosten von 4350 Euro beigesteuert – die Bühne stellt „Dorf-Kultur“ zukünftig auch anderen Vereinen zur Verfügung.