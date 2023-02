Bücherei in Hückeswagen Werbung in der Politik für Stadtbibliothek

Ist die Stadtbibliothek ein wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur oder „überflüssiger Luxus“? Wenn es nach der AfD geht, dann Letzteres. Macht doch die Fraktion im Stadtrat seit geraumer Zeit kein Hehl daraus, dass sie die Bücherei an der Friedrichstraße gerne aus Kostengründen geschlossen sähe – zum Missfallen der übrigen Fraktionen und der Verwaltung. Die wiederum hatte den Fortbestand der Bücherei bei der Einführung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 selbst in Frage gestellt, was aber keine politische Mehrheit hatte. Wenn heute, Dienstag, in der Ratssitzung über den Haushalt 2023 abgestimmt wird, könnte die Stadtbibliothek erneut ein Thema sein. Der Vorstand des Freundeskreises hat daher im Vorfeld einen Brief an alle Ratsmitglieder geschickt, in dem er die jüngere Bilanz seiner Zusammenarbeit mit der Bibliothek auflistet.