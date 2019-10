Hückeswagen : Wenn leuchtendes Herbstlaub zur Gefahr wird

In Hückeswagen hat die Stadt das Kehren der Wege und damit das Beseitigen des Herbstlaubs auf die Anlieger übertragen. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Hückeswagen Die Stadt weist darauf hin, dass Hauseigentümer oder Mieter jetzt vor ihren Türen kehren müssen.

So golden der Herbst mitunter auch sein mag, stellen doch herabgefallenes Laub, Eicheln und Kastanien auf Wegen und Straßen eine Gefahr für Fußgänger dar. Denn wenn die Blätter von den Bäumen fallen, sorgen sie nicht nur für herbstliche Farben, sondern auch für reichlich Arbeit in den Gärten sowie auf den Gehwegen und Straßen der Schloss-Stadt. „Das farbenreiche Laub birgt auf den öffentlichen Wegen leider auch ein hohes Unfallrisiko – sowohl für Fußgänger als auch für den Straßenverkehr“, macht Stefanie Heymann vom Bauamt der Stadtverwaltung deutlich. Rechtlich seien die Kommunen für die Straßenreinigung zuständig. „Sie können diese Pflicht allerdings auf die Anlieger der Straßen übertragen“, stellt sie klar. So hat Hückeswagen von der Übertragungsmöglichkeit Gebrauch und mittels der Satzung über die Straßenreinigung faktisch den Kehrdienst aller Gehwege und vieler Straßen zur Reinigungspflicht der Anlieger gemacht.