Mit dem Revierförster unterwegs: Wenn sich der Borkenkäfer durch den Wald frisst

Info

Nadeln und Laub Revierförster Heiner Grüter ist zuständig für Waldgebiete in Hückeswagen und Wipperfeld. Während es in der Schloss-Stadt knapp 40 Prozent Nadelwald und 60 Prozent Laubbäume gibt, ist das Verhältnis in Wipperfeld genau andersherum. In erster Linie finden sich Eichen, Buchen, Fichten, Lärchen und Douglasien in den Wäldern rund um Hückeswagen.

Fläche Heiner Grüter kümmert sich um 1300 Hektar Mitgliedsfläche in den Forstbetriebsgemeinschaften Hückeswagen und Wipperfeld – in Hückeswagen sind es 800 Hektar von 200 Eigentümern, in Wipperfeld 500 Hektar von 100 Eigentümern.

Befall In der ersten Generation sorgt ein Borkenkäfer-Weibchen für 100 Käfer, in der zweiten Generation für 3200 Käfer, und in der dritten Generation für 128.000 Käfer „eine Super-Verzinsung“, sagt Grüter und lächelt etwas gequält. In der dritten Generation gehen Experten davon aus, dass sich 1,5 Milliarden Käfer in nur einem Baum satt fressen.