Revierförster bitten um Vorsicht : Wenn der Osterspaziergang im Wald gefährlich wird

Hückeswagen Die Revierförster erwarten über die Feiertage einen Besucheranstieg in den Wäldern. Doch nach den Frühjahrsstürmen ist weiterhin Vorsicht geboten.

Das Wetter über die Feiertage soll sonnig und frühlingshaft werden. Was liegt da näher als ein schöner Osterspaziergang? Sind kleine Kinder dabei sind, könnten die Osternester in freier Natur versteckt werden. Die Forstleute des Landesbetriebs Wald und Holz rechnen daher für die nächsten Tage mit vielen Besuchern in den Wäldern. Doch sie warnen: Nach den Stürmen im Februar und März sollten sie vorsichtig sein! So könnten angebrochene Äste in den Baumkronen hängen und leicht hinabfallen. Und sie appellieren, auf den ausgezeichneten Wegen zu bleiben. Die Forstleute raten zudem dringend davon ab, aufgeklappte Wurzelteller als Versteck zu nehmen. Können diese doch unter Spannung stehen und unerwartet zurückschnellen.

Am Wegesrand lassen sich auch immer wieder sogenannte Polter entdecken, also lose gestapelten Stämme von gefällten Bäumen. Im Bergischen sind das vorrangig Fichten, denen der Borkenkäfer aufgrund der vergangenen heißen Sommer die Lebensadern weggefressen hat. „Diese Polter sind weder Kletterberge noch Picknickbänke“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesbetriebs. Denn sie können jederzeit ins Rutschen kommen und zur Gefahr werden. Und weil an vielen Stellen bereits Bäume für den Mischwald der Zukunft gepflanzt wurden oder sich gerade Naturverjüngungen bilden, kann es auch passieren, dass Wege gesperrt oder aufgrund von Rückearbeiten nicht in dem Zustand sind, der einen Spaziergang in leichtem Sonntagsschuhwerk erlaubt.