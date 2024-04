Gutachterausschuss für den Oberbergischen Kreis Weniger Grundstücke in Hückeswagen verkauft

Stabil ist die Lage bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen in Hückeswagen: Hier blieb die Anzahl der verkauften Grundstücke mit fünf in 2021, vier in 2022 und fünf in 2023 fast gleichbleibend stabil. Der Flächenumsatz stieg jedoch von 5,2 in 2021 und 4,6 in 2022 auf jetzt aktuell 7,9 Hektar in 2023. Der Geldumsatz liegt unverändert bei 0,1 Millionen Euro.