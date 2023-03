Ratssitzung in Hückeswagen Weiter Winterdienst auf Radweg

Das Radfahren wird immer beliebter, und seit der Eröffnung des Radwegs auf der ehemaligen Bahntrasse entwickelt sich Hückeswagen immer mehr zu einer Fahrradstadt. Sogar in der dunklen und kalten Jahreszeit ist viel Betrieb dort zu beobachten. Selbst Schnee schreckt so manchen hartgesottenen Radler nicht ab, um über den Radweg etwa zur Arbeit zu fahren. Daher wird das 24,5 Kilometer lange Teilstück von Marienheide über Wipperfürth und Hückeswagen bis zur Balkantrasse in Bergisch Born seit zwei Jahren regelmäßig von den Bauhöfen von Schnee und Eis befreit. Wenn der gemeinsame Bauhof von Hückeswagen und Wipperfürth seine Sole-Anlage bekommt, soll statt mit Salz mit der Salz-Wasser-Lösung gegen Eis und Schnee vorgegangen werden.