Weihnachtsmarkt in Hückeswagen „Hüttenzauber“ für die ganze Altstadt

„Unser Ziel ist es, Bahnhof-, Island- und Marktstraße bis zum Schlossplatz zu beleben“, heißt es in einer Pressemitteilung von WsH. Das Motto dazu sei: „Oben Hütten, unten Zauber.“ So wird es auch in der unteren Altstadt Weihnachtsmarktstände geben – vorgesehen sind sechs für die Bahnhofstraße und sechs bis acht fürs Island. Je nach Bewerbern könnten es aber auch mehr werden; Anmeldefrist ist der 31. Oktober (s. Info-Kasten). So soll gewährleistet werden, dass auch die Geschäftsleute von Island- und Bahnhofstraße mit ins Festgeschehen einbezogen werden.