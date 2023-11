Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Weihnachtsklänge mit der Panflöte

So langsam stimmen sich die Hückeswagener auf das Weihnachtsfest ein. Dazu beitragen möchte auch David Döring, der schon mehrfach im Kultur-Haus Zach mit seiner Panflöte zu hören war. Am kommenden Samstag, 2. Dezember, kommt er nach zwei Jahren aus Paraguay wieder zu einem Konzert in die Schloss-Stadt.