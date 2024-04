Ansgar Puff besucht Hückeswagener Pfarrgemeinde Weihbischof fordert zum „Vorgehen“ auf

Weihbischof Ansgar Puff zeigt sich bei seinen Visitationen als nahbaren Menschen, dem man sein Herz ausschütten kann. Allein seine Stimme strahlt Ruhe und Zuversicht aus – so auch bei seinem Besuch in Hückeswagen am Samstagabend. Nach der Heiligen Messe in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt, die er mit Pastor Marc D. Klein und Pfarrvikar Michael Weiler hielt, lud er die rund 50 Kirchenbesucher zu einem Austausch ins Gemeindehaus ein. Dort sorgte er zunächst dafür, dass keiner hungrig und durstig blieb. Mit einem Tablett belegter Brötchen vom Buffet zog er von Tisch zu Tisch. Damit war das Eis sofort gebrochen.