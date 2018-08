Weierbachblick: Schule ist in unmittelbarer Umgebung

Mein Hückeswagen : Schule in der Nachbarschaft

In Neubaugebieten wohnen oftmals junge Familien mit schulpflichtigen Kindern. Das ist auch im Weierbachblick an der Kölner Straße nicht anders. Einige der Kinder, die mittlerweile in das Alter gekommen sind, in dem es an die weiterführende Schule geht, werden ihre Eltern bestimmt dazu beglückwünschen, seinerzeit im Weierbachblick gebaut zu haben.

