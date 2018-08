Weierbachblick: Erster Spatenstich vor zwölf Jahren

Hückeswagen Im ehemaligen Neubaugebiet Weierbachblick wohnen viele Familien. Mit der Erschließung wurde im Winter 2006 begonnen, knapp zwölf Jahre später sind die rund 80 Parzellen alle bebaut.

Noch nicht ganz zwölf Jahre ist es her, dass im Neubaugebiet Weierbachblick der erste Spatenstich gemacht wurde. Ende November 2006 waren Vertreter aus Rat und Verwaltung der Stadt, darunter der damalige Hückeswagener Bürgermeister Uwe Ufer, einige zukünftige Bauherrschaften, Mitarbeiter des ausführenden Ingenieurbüros sowie die Geschäftsführung der Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft als Erschließungsträger auf die damals noch grüne Wiese gekommen. Seinen Namen hat die Siedlung von einem gerade einmal 2,1 Kilometer langen Nebenfluss des Brunsbachs bekommen, der in Wegerhof entspringt und zusammen mit dem Brunsbach schließlich in die Wupper mündet.