Hückeswagener Hospizguppe „Weggefährten“ mit sehenswerter Ausstellung

Die Wanderausstellung wird bis 8. Juni nur zu einem kleinen Teil in der Geschäftsstelle der Hospizgruppe an der Goethestraße 8, zu sehen sein. „Da es sich um eine Karikaturenwanderausstellung handelt, haben wir die 33 Bilder bei 19 Hückeswagener Geschäften ausgehängt. Somit laden wir unsere Besucher zu einer Schaufensterwanderung vom Etapler Platz bis in die Islandstraße ein, um die meist sehr hintergründigen Bildaussagen auf sich wirken zu lassen“, sagte Schriftführerin Judith Hanke.