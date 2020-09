Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachtsmarkt in Hückeswagen : Kein Hüttenzauber wegen Corona-Krise

Auch 2018 wurde es beim Hüttenzauber eng auf der Islandstraße. Das ist unter den geltenden Corona-Richtlinien nicht vertretbar. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der erweiterte Vorstand des Stadtmarketing hat in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Hüttenzauber beschlossen, dass die Veranstaltung in diesem Jahr keinen Sinn macht. Der verkaufsoffene Sonntag findet am 6. Dezember aber statt.