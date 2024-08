Sichtungen in Hückeswagen Der Waschbär – ein Lästling mit Baby-Charme

In Hückeswagen sind solche Vorfälle nicht unüblich. „Wir haben bereits mehrere Anfragen gehabt“, berichtet Detlef Gaßmann, Vorsitzender des Hegerings. So sei auf Wiehagen ein Waschbär auf einem Carport herumgeklettert. „In Käfernberg an der Bever wurde ein Tier dabei beobachtet, wie es durch die Katzenklappe in die Küche gelangt ist. Und auch auf dem Fürstenberg, an der Uhlandstraße, hat es Waschbär-Sichtungen gegeben“, teilt Roland Kissau vom Ordnungsamt mit. Anwohner seien nun in Sorge, dass sich die Tiere „mitten in der Stadt“ herumtreiben würden.