Osterfeuer : Wenn Brauchtum zu Schäden führt

Hückeswagen Was tun, wenn es durch ein außer Kontrolle geratenes Osterfeuer oder durch Funkenflug zu Schäden gekommen ist? Der Hückeswagener Versicherungsexperte Karl-Jürgen Huhn gibt Tipps für den Notfall parat.

55 bei der Stadt angemeldete Osterfeuer werden an diesem Wochenende in Hückeswagen entfacht. „Neben einer guten Absperrung zum Schutz der Zuschauer und dem Freihalten von Wegen für die Gefahrenabwehr sind dann auch noch einige Versicherungsfragen zu klären“, sagt der Hückeswagener Karl-Jürgen Huhn, Sprecher des Bezirks Bergisch-Land im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Vereine sollten ihre Betriebs- oder Veranstalterhaftplicht-Versicherung überprüfen, ob das Entfachen von Osterfeuern abgedeckt ist. rät er. Schließlich sei so ein Großfeuer nicht nur schaurig-schön anzusehen, sondern es könnten auch durch unvorhergesehene Ereignisse, wie eine plötzliche Windböe oder zu neugierige Zuschauer, hohe Personen- und Sachschäden entstehen.