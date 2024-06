Public Viewing in Hückeswagen zur Fußball-Europameisterschaft Wo geht’s zum EM-„Rudelgucken“?

Auch das Kolpinghaus am Wilhelmplatz verschließt sich der GEMA-Gebühren nicht. Dort besteht sogar – wenn das Wetter mitspielt – gleich an zwei Orten die Möglichkeit, die Spiele live zu verfolgen: in der Außengastronomie wird ein 70-Zoll-Fernseher auf einem Gerüst aufgebaut sein, in der Gaststätte sollen die Spiele per Beamer auf eine Leinwand übertragen werden. Das bestätigt Pawel Milone von der Pächterfamilie. Gezeigt werden zu den Öffnungszeiten alle EM-Spiele, wobei Montag und Dienstag die beiden Ruhetage sind. Sollte an einem dieser beiden Tage aber die deutsche Elf antreten, „werden wir öffnen und das Spiel zeigen“, verspricht Milone.