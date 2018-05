Hückeswagen : Wanderwoche mit kreativen Angeboten

Foto: J. Moll (Archiv)

Hückeswagen 20 Wanderungen in neun Tagen - die inzwischen fünfte Bergische Wanderwoche vom 26. Mai bis 3. Juni in Hückeswagen ist wieder voller Aktionen. Es gibt Bekanntes, die Wanderführer haben aber auch einige neue Ideen eingebracht.

Nur noch drei Tage, dann startet die fünfte Auflage der Bergischen Wanderwoche in Hückeswagen. Traditionell beginnt sie mit einer Sternwanderung: Am Samstag, 26. Mai, geht's von fünf Stellen im Stadtgebiet aus los - mit dem ATV zwölf Kilometer ab Parkplatz Wupperaue, mit dem TBH neun Kilometer ab Etapler Platz, mit dem TVW 13 Kilometer ab Bürgerbüro, mit den Frühschwimmern elf Kilometer ab ehemaligem Marienhospital und mit der Bergischen Zeitgeschichte 2,5 Kilometer ab ihrer Geschäftsstelle, Islandstraße 1. Angesteuert wird jeweils die ATV-Halle auf dem Fürstenberg, wo die Wanderer bewirten werden. Tierisch geht's dagegen zu am Montag, 28. Mai, bei der Wanderung mit Hunden unter dem Motto "Wilde Meute auf vier Pfoten". Zum wiederholten Mal angeboten wird auch die Wanderung "Kräuter to go", die für Samstag, 3. Juni, geplant ist.

Foto: Stadt Hückeswagen

Das sind fünf von insgesamt 20 Wanderungen, die Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadt, zusammen mit den Wanderführern für dieses Jahr erstellt hat. "Wir stechen deutlich hervor, denn Hückeswagen hat was Besonderes und viele Angebote zu bieten", hatte Bürgermeister Dietmar Persian im April bei der Vorstellung des Programms betont. Das Wandern in der Schloss-Stadt sei attraktiver geworden, nicht zuletzt dank der engagierten und kreativen Wanderführer.

Info Nach dem Wandern gibt's immer was zu gewinnen Wann Die Bergische Wanderwoche in Hückeswagen startet am kommenden Samstag, 26. Mai, und läuft bis Sonntag, 3. Juni. Startgeld Jeder Teilnehmer zahlt drei Euro und nimmt damit an einer Verlosung (in erster Linie von Gastronomie-Gutscheinen) nach der jeweiligen Wanderung teil. Erlös Das gesamte Startgeld stiften die Wanderführer auch dieses Mal wieder. Für das Geld soll in diesem Jahr eine neue Bank am Wanderweg zwischen Elberhausen und Niederlangenberg angeschafft werden. Von dort aus haben die Wanderer einen schönen Überblick über das Tal bis Oberröttenscheid und weiter bis nach Wipperfürth. Kontakt Weitere Informationen gibt es bei der Tourismusbeauftragten der Stadt, Heike Rösner, Tel. 88806, oder per E-Mail an heike.roesner@hueckeswagen.de Internet Alle Informationen zu den Wanderungen online unter http://www.hueckeswagen.de/tourismus-kultur/bergische-wanderwoche/

Das stellten diese und Heike Rösner auch jetzt wieder unter Beweis, als sie das neue Programm entwickelten. Neu sind drei Pauschalangebote. Bei der Krimiwanderung am Sonntag, 27. Mai, gehen Irmgard Hannoschöck und Martina Rey mit den Teilnehmer die Strecke ab, die in dem Krimi "Tödliche Versuchung" der Wipperfürther Autorin Christina Kaula vorkommen. Danach geht's zum Reibekuchen-Essen. Beim "Duathlon mal anders" wird an Fronleichnam, 31. Mai, zunächst 8,5 Kilometer mit Henrik Andre im Bereich der Wupper-Talsperre gewandert und anschließend auf ihr acht Kilometer im Kanu gepaddelt - hier können sich Interessenten aber nur noch für eine Warteliste anmelden. Dann gibt es erstmalig auch noch die Speed-Dating-Wanderung mit anschließender Einkehr in der Pizzeria am Glashaus. "Sechs Frauen und vier Männer haben sich schon angemeldet", berichtet Heike Rösner auf Anfrage unserer Redaktion. Diese Wanderung sei eine nette Möglichkeit, sich kennenzulernen, meint die Tourismusbeauftragte.



"Auf den Spuren versunkener Stätten" geht es am 27. Mai an der Wupper-Talsperre entlang. Für den 29. Mai steht Geocaching, die moderne Schatzsuche, auf dem Programm. Am gleichen Tag geht's wieder auf die "Bouletten-Wanderung", bei der Boule gespielt wird. Für den 30. Mai sind Nordic Walking, Wandern und Singen in der Karquelle sowie eine Laternenwanderung mit musikalischer Einlage vorgesehen. Für Fronleichnam, 31. Mai, lädt Fotograf Hans-Dieter Schmitz zur Fotowanderung zum Drachenbootrennen auf der Bever-Talsperre ein, wo die Teilnehmer in die Geheimnisse der Sportfotografie eingeweiht werden. Stretchen und Dehnen stehen im Mittelpunkt der Medical-Wanderung am Samstag, 2. Juni.

Den Abschluss der Bergischen Wanderwoche bilden am Sonntag, 3. Juni, die "Eis-Wein-Wanderung" vom Eiscafé Friuli zum Weinfest auf dem Schloss samt zwölf Kilometer langem "Umweg" sowie die Schnitzeljagd durch Hückeswagen mit der Kolpingjugend. Vor allem hierfür und für das Geocaching können sich Interessenten noch anmelden, beide Angebote sind noch lange nicht ausgebucht.

