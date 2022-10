Diözesane Ministrantenwallfahrt : Hückeswagener Messdiener besuchten Papst

Rom/Hückeswagen Mindestens alle drei Jahre fahren die Messdiener im Erzbistum Köln in die italienische Hauptstadt. Neben Sightseeing stand auch eine Audienz bei Papst Franziskus auf dem Programm.

Eine ereignisreiche Woche liegt hinter den etwa 60 oberbergischen Messdienern, die jetzt in den Herbstferien mit gut 2000 anderen Ministranten aus dem Erzbistum auf der achten diözesanen Ministrantenwallfahrt in Rom gewesen waren. Unter dem Motto „Augenblick der Ewigkeit“ waren 96 Jugendgruppen in 29 Reisbussen aus den unterschiedlichen Gemeinden und Seelsorgebereichen in die italienische Hauptstadt gereist, darunter waren mit Marc Wagenrad, Leon Fischer und Fabian Koch auch drei Hückeswagener. „Wir sind 17 Stunden im Bus unterwegs gewesen“, erzählt Leon Fischer (15). „Am Abend fand dann der Auftaktgottesdienst statt.“