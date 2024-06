Wahlkampf in Hückeswagens Partnerstadt Etaples Philippe Fait will die Franzosen mit der Politik versöhnen

Wie so viele seiner Landsleute ist Philippe Fait beunruhigt über das Anwachsen des Front National, nicht nur im Norden Frankreichs. Seine Antwort auf die Agitation linker wie rechter Demagogen in den Medien, denen jedes Mittel zur Machterlangung recht ist und die sich notorisch aufklärender Sachdiskussion verweigern, ist äußerst selbstbewusst und entbehrt nicht der Deutlichkeit. „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es darum gehen muss, unsere Arbeit und ihre Ergebnisse transparenter zu machen. Die müssen dem Einzelnen gegenüber klar und nachvollziehbar dargestellt werden“, betont Fait. In diesem Prozess verlassen wir uns voll und ganz auf die Vernunft und Einsicht der Menschen.“ Es sei beste Mittel, um die Franzosen mit der Politik zu versöhnen. Die Fähigkeit, zu einem sachlich begründeten Urteil zu gelangen, sei ganz besonders in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen in Schulen und Gymnasien zu fördern, die die künftige Generation französischer Staatsbürger bildeten. Als ausgebildeter Pädagoge weiß Fait, wovon er spricht. Diese Haltung bestimmt auch seinen regelmäßigen Austausch mit Kollegen jenseits des Rheins. Als Deputierter, der zu den 50 Gewählten gehört, die mit derselben Anzahl deutscher Abgeordneter die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung bilden, kümmert sich Fait um Austausch und Kooperation mit dem Nachbarland. Die Ergebnisse solcher Aktivitäten wertet er als Trümpfe, die ihm im Wahlkampf auch nützlich sind. „Anfang Juni“, berichtet Fait, „hatte der Kanton Montreuil, zu dem der Ort Fruges gehört und der mit dem sauerländischen Olsberg partnerschaftlich verbunden ist, deutsche Schüler auch zu einer Sitzung in der französischen Nationalversammlung nach Paris eingeladen.“ Im Plenarsaal fand eine aktuelle Debatte mit Cathérine Vautrin, Ministerin für Arbeit, Gesundheit und Solidarität, statt. „Die jungen Deutschen konnten hier unmittelbar miterleben, wie im Einzelnen die Demokratie bei uns funktioniert.“