Vortrag am Helios-Klinik Wipperfürth : Fibromyalgie – wenn Schmerzen Dauerthema sind

Ständig starke Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, häufig begleitet von Erschöpfung selbst nach geringer Anstrengung – die Fibromyalgie lässt viele Betroffene verzweifeln. Ralf Trogemann, Leitender Arzt der Abteilung für Schmerztherapie an der Helios-Klinik Wipperfürth, referiert am Mittwoch, 22. Juni, 18 Uhr, über diese chronische Schmerzerkrankung.

Die Krankheit äußert sich zumeist durch quälende Schmerzen in Muskulatur, Gelenken und Sehnen, eine über die Jahre zunehmende Schmerzintensität, häufig gepaart mit Schlafstörungen und Kopfschmerzen. „Bei dieser Kombination von Symptomen könnte es sich um eine Fibromyalgie handeln“, betont Trogemann. Eine Diagnose sei jedoch schwierig, da Röntgenbilder und Laboruntersuchungen in der Regel keine auffälligen Befunde ergäben. Bis vor einigen Jahren wurden Betroffenen deshalb häufig nicht ernst genommen, zum Teil sogar als Simulanten eingestuft. „Tatsächlich handelt es sich bei der Fibromyalgie aber um eine klinisch abgrenzbare Erkrankung, die langfristig behandelt werden muss“, stellt der Facharzt klar.

In seinem Vortrag widmet sich der leitende Arzt heute Abend im Krankenhaus der Hansestadt, Alte Kölner Straße 9, den Behandlungsmöglichkeiten der Schmerzkrankheit. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird aber um eine Anmeldung unter ☏ 02267/8897031 oder per E-Mail an gm-info@helios-gesundheit.de geben. Alle Teilnehmer benötigen zudem einen offiziellen Corona-Testnachweis, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus, der am Eingang der Klinik vorgelegt werden muss.