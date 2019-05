Carola Lepping : Zehnter Todestag einer geistreichen Frau

Inmitten von Büchern fühlte sich Carola Lepping am wohlsten. Am Sonntag jährt sich der Todestag der wortgewandten und geistreichen Hückeswagenerin zum zehnten Mal. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Hückeswagen Am Sonntag jährt sich zum zehnten Mal der Todestag einer besonderen Hückeswagenerin: Carola Lepping war Hauptschullehrerin, Initiatorin der Stadtbibliothek, Schriftstellerin und darüber hinaus aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht wegzudenken. Mit dem Gedenken an sie tut sich die Stadt jedoch schwer.

Sie war eine Frau des Worts, des geistvollen Gesprächs und des Austauschs von Gedanken. Einblick in die reiche Welt ihrer Fantasie gab die sprachgewaltige Schriftstellerin den Lesern in Büchern wie „Huldigung an Sisley“ oder „Cor“, dem spät erschienenen Roman, der zu ihrem Lebenswerk wurde. Die schwere Krankheit, unter der sie in den letzten Monaten ihres Lebens litt, hatten Carola Lepping zwar in ihrer Fähigkeit zu sprechen beeinträchtigt, den Geist der Sprache und die Kraft ihrer Gedanken hatten sie ihr jedoch nicht nehmen können. Am 5. Mai 2009, neun Tage vor ihrem 88. Geburtstag, starb sie. Morgen, Sonntag, ist das zehn Jahre her.

„Carola Lepping hat in den erfüllten Jahren ihres Lebens einen bleibenden Platz im Herzen der Hückeswagener und ihrer Stadt erworben“, hieß es im Nachruf unserer Zeitung. Carola Lepping habe darüber hinaus etwas geschafft, was nur wenigen vergönnt sei: „Sie hat ein großes literarisches Werk hinterlassen, das weit über ihre Lebensspanne und die regionalen Grenzen ihrer Heimat seine Gültigkeit behalten wird.“

Info Hauptschullehrerin und Schriftstellerin Beruf Volks- und Hauptschullehrerin in Hückeswagen von 1941 bis 1981 für Deutsch, Geschichte, Religion und Kunst. Auszeichnungen Charles-Veillon-Preis, Silberner Ehrenteller der Stadt Hückeswagen, Verdienstmedaille der Stadt Hückeswagen, Liberaler Bürgerpreis. Kultur Ehrenamtliche Leiterin der Stadtbibliothek 1947 bis 1990. Mitglied des BGV und der (2013 aufgelösten) Kulturgemeinde (jeweils seit der Gründung). Bücher „Bela reist am Abend ab“ (1956), „Cor“ (1964), „Huldigung an Sisley“ (2004), „Syrische Reise“ (2008). Ihr Bilder-Buch „Das alte Haus auf Hartkopsbever“ von 1970 wurde in der Region ein Verkaufsschlager. Weitere Romane – „Annette Keppler, Bericht einer beschwerlichen Reise“ und „Großer schwarzer Vogel du“ – blieben unveröffentlicht.

In Elberfeld am 14. Mai 1921 geboren, war Carola Lepping als 20-Jährige kriegsbedingt nach Hückeswagen gekommen, wo sie als Lehrerin eingesetzt wurde. In der Schloss-Stadt sollte sie für ihr weitere Lebens Wurzeln schlagen. Sie fand ab 1943 nicht nur eine neue Heimat, der sie sehr verbunden war, sondern auch Aufgaben, die sie mit vielen Generationen junger Hückeswagener zusammenbrachte. Zunächst als Lehrerin, dann als Bibliothekarin und schließlich als Autorin wurde Carola Lepping Bestandteil der örtlichen Kultur und Gesellschaft. „Die Schule und die Bibliothek waren immer mein Leben“, hatte Carola Lepping vier Jahre vor ihrem Tod in einem Interview gesagt.

In der großen Literaturwelt war ihr Name erstmals 1953 aufgetaucht, als sich die damals 32-Jährige um den renommierten Charles-Veillon-Preis bewarb. Sie gewann ihn zwar nicht, wurde jedoch belobigt. Werner Bergengruen, dem sie 1949 einen ersten Entwurf gegeben hatte, gehörte zu ihren Förderern ebenso wie Karl Schmid, der ihr Talent erkannte. Ein Jahr später reichte sie ein weiteres, unfertiges Skript ein: Für „Bela reist am Abend ab“ bekam Carola Lepping eine sechswöchige Frist zur Fertigstellung gesetzt. Der Erfolg ließ nur ein Jahr auf sich warten: 1955 erhielt die Hückeswagenerin dann doch noch den begehrten Literaturpreis.

Im Alter von 85 Jahren fasste sie den Entschluss, ihre literarischen Herzensangelegenheiten zu publizieren. Der Künstler-Roman „Huldigung an Sisley“ erschien 2004, ihr Lebenswerk, der Roman „Cor“ aus dem Jahr 1964 wurde 2006 vom Medu-Verlag in einer mustergültigen Ausgabe vorgelegt. Und 2008 folgte der Reiseroman „Syrische Reise“, der in eine längst vergessene Welt im Nahen Osten führt.

„Die Fürsorge selber zu genießen, die Carola Lepping zeitlebens anderen geschenkt hatte, war ihr nicht mehr vergönnt“, hieß es im Mai 2009 in dem Nachruf weiter. Erst wenigen Wochen vor ihrem Tod war sie von ihrer Wohnung in der Altstadt ins Altenzentrum Johannesstift umgezogen, wo sie ihren Lebensabend umsorgt verbringen wollte. Doch es sollte nicht lange dauern, bis Hückeswagen mit Carola Lepping „einen liebenswerten Menschen und eine große Autorin“ verlieren sollte. Zur Trauerfeier in der Johanniskirche und der anschließenden Beisetzung auf dem Friedhof Am Kamp kamen sehr viele Menschen, darunter viele Weggefährte. Bestattet wurde sie auf eigenem Wunsch direkt neben dem Grab des bekannten Hückeswagener Tänzers und Kulturförderers Joachim von Seewitz, den sie noch persönlich gekannt hatte und mit dem sie die Leidenschaft für die Kultur teilte.