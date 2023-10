Interview mit dem Vorsitzenden des neuen Vereins „Wir sind Hückeswagen“ Attraktiv als Einkaufsstadt und für Touristen

Ifang Diese Fusion ist wichtig, um die Arbeitskräfte zur Stärkung der Innenstadt sinnvoll zu bündeln. Die Synergien, die sich bieten, werden an den entscheidenden Schnittstellen eingesetzt. So können Aktionen in der Stadt, zum Beispiel bei Veranstaltungen, jetzt besser koordiniert und geplant werden. Die durch die Fusion zur Verfügung stehende Men- bzw. Womenpower macht die Arbeit leichter