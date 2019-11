Tipps : Vorsicht vor falschen Polizisten am Telefon

Hückeswagen Die kfd hatte wieder zu einem Vortrag der Polizei eingeladen, bei dem es dieses Mal um das Thema „Kriminalität im Alltag“ ging. Im Mittelpunkt standen die Anrufe von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben.

Wenn sich am Telefon die Polizei meldet, geht zunächst wohl kaum jemand davon aus, dass der Anrufer ein Betrüger sein könnte. Doch solche Anrufe nehmen auch im Oberbergischen Kreis immer mehr zu, wie Kriminalhauptkommissar Walter Steinbrech jetzt bei einem Vortragsnachmittag im Katholischen Gemeindehaus berichtete, zu dem die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) eingeladen hatte. Das Thema, zu dem auch der Hückeswagener Bezirksbeamte Andreas Roth einiges beitrug, lautetet „Kriminalität im Alltag“, der Schwerpunkt lag dabei auf dem Tatort am Telefon“. Die Polizisten berichteten über aktuelle Fälle aus dem Kreis, in denen sich falsche Polizisten am Telefon gemeldet hatten. Steinbrech gab dazu Auskunft, woran diese und die Betrugsmasche zu erkennen sind.