Lebensretter aus Hückeswagen Vorbereitung für Neubau der DLRG-Halle

So hatte sich die Ortsgruppe vor geraumer Zeit überlegt, wie sie Ordnung in ihr Lager-Wirrwarr schaffen kann – und sich zum Bau der Lagerhalle entschieden. Die hat künftig einen weiteren Vorteil, was die Ein- und Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge betrifft. Aktuell ist das Prozedere so: Tor auf, Mercedes rausfahren, Anhänger mit Boot herausziehen und ankoppeln. „Das dauert bestimmt fünf, sechs Minuten, bis wir zu einem Einsatz losfahren können“, sagt Borner mit Verweis drauf, dass in Notfällen jede Sekunde zählt. Künftig bleibt der Anhänger samt Boot an dem Zugfahrzeug, während das komplette Gespann nach Einsatzende rückwärts in die Halle gefahren wird – und beim nächsten Einsatz kann ohne jegliche Zeitverzögerung vorwärts herausgefahren werden. Weitere Pluspunkt: Die Leuchtleiste des Bootes muss nicht mehr demontiert werden, wie es jetzt aufgrund der niedrigeren Halle der Fall ist.