Schwimmen in Hückeswagen : Vor Betriebsausschuss – CDU stimmt für Badsanierung

Schwimmen in Hückeswagen

Hückeswagen Die Möglichkeit, für die Kinder und die Bürger sicher schwimmen zu können, ist für die CDU Hückeswagen von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Und das Engagement der DRLG und das Programm der IG Frühschwimmer seien wichtige Bausteine des sozialen Miteinanders innerhalb der Stadt.

Das dürfte eine spannende Sitzung werden: Der Betriebsausschuss beschäftigt sich morgen, Dienstag, 5. Okober, 17 Uhr, im Bad-Restaurant „Aquamarin“ mit den Schäden und Sanierungsmaßnahmen im Bürgerbad. Mindestens bis Herbst 2022 bleibt das Bad geschlossen. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro. Die Sanierung des Flachdachs und die Erneuerung der Pumpen hat man mit in die Gesamtrechnung aufgenommen, weil man die lange Schließung für diese ohnehin anstehenden Arbeiten nutzen will. Bei Vorgesprächen hatte Bürgermeister Dietmar Persian festgestellt, dass es in der Politik ein großes Einvernehmen darüber gebe, dass das Bad immens wichtig ist.