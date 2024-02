Volksbank Oberberg zieht Jahresbilanz Marktposition ausgebaut, Ertrag stabil

Was in der Welt passiert, hat immer auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Das bekommen dann auch die Kunden vor Ort zu spüren. Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, die Lage im Nahen Osten – Ingo Stockhausen, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Oberberg, kennt die Probleme: „Das vergangene Jahr war zweifellos erneut anspruchsvoll und von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Wir spürten die Auswirkungen in unserem Alltag und in finanzieller Sicht in nahezu allen Bereichen des Konsums sowie der Energieversorgung“, berichtete er bei der Bilanzpressekonferenz.