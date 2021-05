Volksbank im Bergischen Land baut in Wipperfürth : Symbolischer Baubeginn für „Hanse-“ und „Wipperhaus“

Wipperfürth Bis kommendes Frühjahr sollen an der Seilerstraße in Wipperfürh zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Bauherr ist eine Tochterfirma der Volksbank im Bergischen Land.

Die Volksbank im Bergischen Land, die am Etapler Platz eine Filiale unterhält, legt ihr Geld derzeit vermehrt in „Betongold“ an – und baut etwa Kindergärten und neuerdings auch Wohnhäuser. Durch das Tochterunternehmen Fundus Immobiliengesellschaft mbH, lässt die Bank jetzt zum ersten Mal Wohnhäuser auf eigene Rechnung bauen: An der Wipperfürther Seilerstraße entstehen in den kommenden Monaten zwei Gebäude mit jeweils acht Eigentumswohnungen. Beim symbolischen Baubeginn für das „Hansehaus“ und das „Wipperhaus“ griffen jetzt neben Volksbank-Vorstand Lutz Uwe Magney sowie den Fundus-Geschäftsführern Christian Fried und Sebastian Reichardt auch die stellvertretende Bürgermeisterin Regina Billstein und Stephan Hammer, Bauamtsleiter der Stadt Wipperfürth, zum Spaten.