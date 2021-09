Kleine Charlotte, große Hilfsbereitschaft : Vierjährige spendet für die Islandtafel

Hückeswagen Weil Charlotte Hörter erfahren hat, dass es auch in Hückeswagen bedürftige Menschen gibt, hat sie ihr Spargeld gespendet.

Sie und ihr Mann hätten dem vierjährigen Mädchen erklärt, dass es auch in Hückeswagen bedürftige Menschen gebe. „Daraufhin ist sie aufgestanden, hat ihr kleines Portemonnaie geholt, das Kleingeld auf den Küchentisch geleert – und gesagt, dass sie das gerne für bedürftige Menschen in Hückeswagen spenden will“, sagt Anja Hörter. Und Charlotte ergänzt fröhlich: „Ich habe Mama und Papa gesagt, dass sie noch Geld dazutun sollen.“ Das hätten die Eltern natürlich gerne getan – und wollten neben der Geldspende gerne auch noch eine Sachspende dazu geben. „Ich habe mit Christa Schmitz telefoniert, wir wollten noch zwei Tüten mit Lebensmitteln spenden“, sagt Anja Hörter. Die stellvertretende Vorsitzende der Islandtafel sagt: „Ich fand das total schön – habe Frau Hörter aber gesagt, dass wir dringender Hygienemittel brauchen könnten.“ Zusammen mit ihrer vierjährigen Tochter ist Anja Hörter daraufhin noch zum Einkaufen gegangen. „Ich habe auch ein paar Sachen ausgesucht, zum Beispiel das Duschgel für Kinder – und die Früchte zum Knabbern hier“, sagt Charlotte stolz und zeigt auf ihre kleine Tüte. Die Eltern der Vierjährigen haben ein paar Geldscheine zu dem Kleingeld ihrer Tochter getan. „Sie bekommt immer wieder von ihren Großeltern oder von uns ein paar Münzen zugesteckt. Die hat sie in ihrem kleinen Portemonnaie gesammelt – und jetzt ist alles in dem Marmeladenglas für die Arbeit der Islandtafel gelandet“, sagt Anja Hörter.

Mit ihrem Mann habe sie zwar ein paar Jahre außerhalb Hückeswagens gelebt, sei aber hier geboren – und vor ein paar Jahren wieder in die Schloss-Stadt gezogen. „Ich kenne die Christliche Islandtafel natürlich und weiß, welche wichtige Arbeit hier gemacht wird“, sagt Anja Hörter. Für Christa Schmitz ist das außergewöhnliche Engagement des kleinen Mädchens etwas ganz Besonderes. „Es geht dabei doch gar nicht um die Menge. Es geht vielmehr darum, dass schon ein so kleines Mädchen ein soziales Gewissen hat und ihm klar ist, dass es anderen Menschen auch in der direkten Nachbarschaft nicht so gut geht, wie es das aus der eigenen Familie kennt“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Islandtafel. Und ergänzt in Richtung der Vierjährigen: „Ich bin wirklich begeistert, dass du dann beschlossen hast, uns mit deinem Geld zu helfen.“