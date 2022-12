Noch vier Anlaufstellen für Corona-Schnelltests in Hückeswagen Testzentrum in Kobeshofen ist geschlossen

Das Corona-Testzentrum der Firma Fleischwaren Blumberg war eine der ersten Anlaufstellen für kostenlose Schnelltests in der Schloss-Stadt. In Kobeshofen und auch in Wiehagen wurden Teststellen eingerichtet. Nach dem Wegfall des Testcontainers auf dem Penny-Parkplatz in Wiehagen hat nun seit dem 1. Dezember auch das Testzentrum Nord in Kobeshofen bis auf Weiteres geschlossen. Stefan Haas-Nowak, Leiter Qualitätssicherung, erklärt die kurzfristige Entscheidung des Unternehmens: „Wir hatten die Öffnungszeiten zuletzt schon auf Montag, Freitag und Samstag von 7 bis 12 Uhr heruntergefahren. Am vergangenen Samstag kamen gerade einmal sechs Personen zum Testen. Das rechnet sich nicht mehr.“