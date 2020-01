Volkshochschule in Hückeswagen : Viele neue Kurse bei der Volkshochschule

Volkshochschule in Hückeswagen

Die VHS bietet auch einen Kochkursus „Lecker und Gesund“ an – und zwar am Donnerstag, 13. Februar, 18.30 bis 21.30 Uhr. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Hückeswagen 49 Angebote umfasst das Programm bis zu den Sommerferien – mit Sprachen, Kochkursus und Vortrag.

Die Volkshochschule (VHS) in der Schloss-Stadt bietet in den kommenden Monaten wieder viele Kurse an. Zwischen Januar und den Sommerferien gibt es eine abwechslungsreiche Mischung aus insgesamt 49 Angeboten. Ganz neu dabei sind:

▶ Yoga für Kinder von sieben bis zehn Jahre unter dem Motto „Stehen wie ein Baum, strecken wie ein Baum und brüllen wie ein Löwe...“ – Mittwoch, 29. Januar, 17.30 bis 18.15 Uhr, Awo-Familienzentrum, Montanusstraße