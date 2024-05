Maibasar im Johannesstift in Hückeswagen Angebot von Marmelade über Socken bis Kerzen für den guten Zweck

Gerade will eine ältere Dame mit Rollator den Ausstellungsraum wieder verlassen, da fällt ihr die Marmelade in den Blick. „Selbstgemacht“, murmelt sie, „habe ich früher auch gemacht.“ Und dann greift sie zu einem Glas, zahlt drei Euro und macht sich mit der „Beute“ auf den Weg zurück. Ihr kommt eine kleine Gruppe älterer Damen entgegen, die gerade auf dem Weg zum Kaffeetrinken im Johannesstift ist: Vorher wollen sie aber noch dem Mai-Basar im Erdgeschoss einen Besuch abstatten. So wird es plötzlich richtig voll zwischen den Ständen.