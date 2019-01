Volkshochschule: VHS Oberberg startet Semester am 28. Januar

VHS Oberberg startet Semester am 28. Januar

Oberberg Das Kursusprogramm der Volkshochschule für den Oberbergischen Kreis für das Frühjahrssemester ist ab sofort online verfügbar.

Einen dynamischen Start in das neue Semester vermittelt bereits die Aufmachung des aktuellen Programmheftes der Volkshochschule (VHS) des Oberbergischen Kreises. Die Titelseite präsentiert Bewegung, dynamisch und hochkonzentriert. Gerade zum wichtigen Thema Gesundheit bietet die VHS Oberberg im Frühjahrs- und Sommerprogramm zahlreiche Kurse an.

Gesundheitskurse fördern das Bewegungsverhalten durch Yoga, Qi Gong, Pilates, Progressive Muskelentspannung, Gymnastik, Rückenschule, Entspannung und Körpererfahrung und verbessern die gesundheitsbezogene Lebensqualität und vermindern psychische und körperliche Beschwerden, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Leistungsfähig und fit zu bleiben, körperliches und psychisches Wohlbefinden zu erlangen, sind wichtige Ziele und Voraussetzungen, um die privaten und beruflichen Herausforderungen des Alltags erfolgreich managen zu können. Sie beeinflussen das eigene Gesundheitsverhalten und helfen, selbstverantwortlich zu handeln.

Start am 28. Januar

Start am 28. Januar : Rund 280 Kurs-Angebote im Frühjahrs-Semester der VHS

Dem Alltagstress Paroli bieten, das ist das Motto der vielen interessanten Kreativ-Angebote, in denen gestrickt, genäht, gemalt, geschweißt, gewerkelt oder gezeichnet wird. Diese Gesundheitskompetenz ist unerlässlich für diejenigen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich stärken möchten. In den Bildungsangeboten der VHS Oberberg erfahren Männer und Frauen, Anfänger sowie Fortgeschrittene, Jüngere und Ältere, was alles zu einem gesunden Lebensstil gehört.