Katholische Kirchengemeinde Hückeswagen/Radevormwald : Verwaltungsleiter entlastet den Pastor

Info

Sprechstunde Wer sich mit Henry Wuttke in Verbindung setzen möchte, kann in die Sprechstunde gehen, die immer am Freitagvormittag ist. Außerdem können Termine vereinbart werden.

Anschrift Henry Wuttkes Büro befindet sich an der Oststraße 19, gleich gegenüber der Kirche St. Marien in Radevormwald. Kontakt Tel. 0172/5478138, E-Mail: henry.wuttke@erzbistum-koeln.de