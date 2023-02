Bildung in Hückeswagen Unterschiedliche VHS-Kurse starten in nächsten Wochen

Wer einmal Hatha-Yoga ausprobieren möchte, für den bieten sich die Einführungen ab 25. Mai, 17.30 bis 18.30 Uhr (für Menschen über 60 Jahren) und von 18.40 bis 19.40 Uhr sowie von 19.45 bis 20.45 Uhr, an. Am 16. Mai wird in einem Workshop vermittelt, wie Haushaltsreiniger, Waschmittel & Co. selbst hergestellt werden können (17 bis 21 Uhr), und am 15. Juni wird Naturkosmetik selbst hergestellt (17 bis 21 Uhr. An künftige Eltern richten sich die Babymassage am 16. März (10.30 bis 12 Uhr) und der Kursus zum Stillen am 21. April (15 bis 16.30 Uhr).