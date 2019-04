Verkaufsoffener Sonntag : Händler sind zufrieden mit Angebotsfülle zum Frühlingsfest

Die Händler lockten beim Frühlingsfest, dem ersten verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft in diesem Jahr, mit passenden Angeboten. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Traditionell macht das Frühlingsfest den Auftakt zu den insgesamt vier verkaufsoffenen Sonntag in Hückeswagen. Zwar war das Wetter nicht so schön wie am Samstag, dennoch lockten die geöffneten Geschäfte am Sonntag viele Besucher an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Ein verkaufsoffener Sonntag allein reicht meistens nicht aus, damit die Menschen auch bei schlechtem Wetter in Scharen in die Stadt strömen. Die Kombination des Frühlingsfestes der Werbegemeinschaft mit lukrativen Einkaufsangeboten, zahlreichen Verkaufsständen auf der Bahnhof- und Islandstraße sowie kleinen Überraschungen für die Kunden war am Sonntag jedoch von Erfolg gekrönt. Die zeitgleich stattfindende Roadshow des Kreissportbunds tat ihr Übriges dazu.

Aufgrund der kühlen Temperaturen strömten die Kunden gerne in die Geschäfte, um sich aufzuwärmen und sich in Ruhe umzuschauen. „Das Angebot des Kreissportbunds kam genau richtig. Wir können als Veranstalter und Gastgeber mehr als zufrieden sein“, sagte Einzelhändler Uwe Heinhaus, Sprecher der Werbegemeinschaft.

Die Grundidee sei gewesen, dem Breitensport und den hiesigen Vereinen eine Plattform zur Präsentation zu bieten. Die Händler sorgten ihrerseits für eine gute Bestückung der Islandstraße. Mehrere Beschicker des Wochenmarkts waren mit ihren Verkaufswagen gekommen und boten Kekse, Kartoffeln, Honig, Fisch und heiße Suppen an. Auch zahlreiche Firmen und Vereine beteiligten sich am Frühlingsfest: So backten die Landfrauen Ballebäuschen, stellten die Wipperfürther Autohändler Bongen und Schellberg ihre Fahrzeuge aus und informierte die BEW über E-Mobilität. Gekommen war auch die OVAG mit dem großen Fahrradbus, der die Menschen von Leverkusen ins Bergische bringt, damit sie die gut ausgebaute Trasse nutzen können.

Im oberen Island wurde es ebenfalls sportlich: Die Segler-Vereinigung Wuppertal (SVWu) war mit zwei ihrer Segelboote gekommen, die nicht allein wegen der großen Segel die Blicke auf sich zogen. „Wir sind ein ortsansässiger Verein an der Bever-Talsperre. Daher möchten wir uns den Hückeswagenern vorstellen“, sagte Klaus Rosanowski vom Jugendvorstand des SVWu. Direkt gegenüber stellte Dirk Hövel seine Tauchschule vor, während seine Ehefrau Cornelia Hövel über entsprechende Reiseangebote informierte. „Tauchreisen sind groß im Kommen“, versicherte die Reisefachfrau.

Martina und Klaus Pusch gefiel das Angebot in der Stadt. Sie ließen sich auch von Wolken und kaltem Wind nicht von dem Besuch des Frühlingsfestes abhalten. „Besonders schön ist es, Leute zu treffen. Die örtlichen Vereine kennt man ja“, sagte das Hückeswagener Ehepaar. Modehändler Dirk Sessinghaus hatte sich wärme Temperaturen gewünscht. „Das Wetter hätte etwas optimaler sein können, aber es ist dennoch einiges los auf der Islandstraße“, sagte Sessinghaus, der den Kunden in seinem Geschäft Hyazinthen, Kekse, Wein und Sekt anbot.