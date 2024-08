Verfolgungsjagd endete in Hückeswagen Polizistin fast umgefahren – keine Konsequenz für Motorradfahrer

Fündig wurden sie dann an der Peterstraße auf Höhe der beiden Tankstellen – allerdings am Ufer der Wupper. „Im Rahmen der Fahndung wurde der Angeklagte dort ausfindig gemacht. Er kauerte wohl im Gebüsch, während das Motorrad und der Helm auf die Seite gekippt am Uferrand lagen“, berichtete der Richter. Daraufhin wurde der 36-Jährige festgenommen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es einen Haftbefehl des Amtsgerichts Hagen gab, so dass der Wuppertaler in Untersuchungshaft gebracht wurde.