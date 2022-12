Angebote für ältere Menschen in Hückeswagen Veranstaltungen für Senioren stehen im neuen Kalender

Das Angebot ist groß und reicht von sportlicher Betätigung über Wanderungen bis hin zum Erzählcafé und zu Andachten. „Langeweile kann da nicht aufkommen“, verspricht Diana Hintemann. Der Kalender liegt in gedruckter Form am Ort in den Banken und Sparkassen, bei vielen Ärzten und Apotheken, Physiotherapie-Praxen sowie im Bürgerbüro der Stadtverwaltung kostenfrei zum Mitnehmen aus. Darüber hinaus kann die Übersicht im Internet als pdf-Datei unter www.hueckeswagen.de/senioren heruntergeladen werden. „Das Seniorennetzwerk Hückeswagen koordiniert die vielfältigen Angebote für Senioren in Hückeswagen, organisiert Veranstaltungen und Informationsabende und hat mit viel Engagement diesen Veranstaltungskalender für die Seniorinnen und Senioren unter dem Motto ,Da gehen wir hin‘ zusammengestellt“, erläutert sie. Wer sich diesen besorgt, findet auf der letzten Seite weitere Informationen zum Seniorennetzwerk in der Schloss-Stadt.