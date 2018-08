Veranstalter arbeitet an der Bierversorgung von „Hückeswagen live“

Hückeswagen Rockig wird’s heute Abend auf dem Schlossplatz, wenn ab 19 Uhr im Rahmen der Open-Air-Konzertreihe „Hückeswagen live“ auf der Bühne vor dem Schloss die Band „T-Time with Lukas“ spielen wird.

Dann sollte auch das Bier wieder normal und vor allem kühl fließen. Nachdem beim Auftakt am vergangenen Freitag nur Bierschaum aus den Zapfhähnen geflossen war und die Besucher daher teilweise enttäuscht auf dem Trockenen saßen, hat die Siegener „agentur57“ als Veranstalter zusammen mit dem Getränkelieferanten zwischenzeitlich an einer Lösung gearbeitet.

„Es gab mehrere Gründe für die Probleme bei der Bierversorgung, die alle auf die extremen Temperaturen zurückzuführen waren“, schreibt Projektassistentin Jessica Knodel auf Anfrage unserer Redaktion in einer Stellungnahme. „An diesem Wochenende werden wegen der sich beruhigenden Wetterlage (Temperaturen um die 20 Grad) keine Probleme bei der Versorgung erwartet.“ Sollte es bei vergleichbaren äußeren Bedingungen dennoch wieder zu Ausfällen der Kühlanlagen in den Bierwagen kommen, sei ein wiederholtes Auftreten des Problems nicht auszuschließen. „Wir arbeiten mit den Fachleuten selbstverständlich daran, dass es nicht wieder vorkommt, indem beispielsweise die Bierfässer extrem vorgekühlt werden und es einen zweiten Kühlwagen gibt“, betont die Mitarbeiterin der Veranstaltungsagentur.

Bemängelt wurde von den Besuchern beim Start der diesjährigen Konzertreihe auch der Anstieg der Preise. Zwar sind die Wertmarken nicht teurer geworden, dafür wurde aber das Fassungsvermögen der Festival-Becher von 0,3 auf 0,25 Liter verringert. Nur in diese Bechern werden die Getränke an den beiden Bierständen ausgeschenkt. Ein Mitarbeiter der „agentur57“ gab als Grund steigende Kosten und weniger Sponsoren an. „Die Bands und die Bühnentechnik werden immer teurer. Zudem war die Suche nach Sponsoren in diesem Jahr besonders schwer“, sagte er. Die Verkleinerung der Becher sei eine Option gewesen, um weiterhin den Wert der Getränkemarken stabil zu halten und auf Eintrittsgeld verzichten zu können. Der Zugang zu den Open-Air-Konzerten vor dem Schloss bleibt somit, wie schon in den elf Jahren zuvor, für alle Besucher kostenfrei.

Wenn die Temperaturen am Freitagabend tatsächlich im kühleren Bereich bleiben, so wird zumindest die Band den Zuschauern kräftig einheizen. „T-Time with Lukas“ sind fünf junge Musiker aus dem Sauer- und Siegerland, die eindrucksvoll zeigen, dass der klassische Rock und Rock’n‘Roll noch lange nicht tot sind und dass diese auch junge Musiker authentisch spielen können. Die Band bietet damit eine Abwechslung zu den Coverbands, die sich den Top-40-Songs verschrieben haben. Das Repertoire reicht von Elvis-Presley-Klassikern über Evergreens wie „Rocking all over the world“ bis hin zu moderneren Hits von Mando Diao oder Tina Turner.