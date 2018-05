Hückeswagen : Unwetter sorgt für Chaos in Wipperfürther Helios-Klinik

Auch Büros der Helios-Klinik Wipperfürth waren durch das Unwetter am Dienstag in starke Mitleidenschaft gezogen worden. Foto: Lorenz

Hückeswagen Während das Unwetter von Dienstagnachmittag Hückeswagen verschonte - Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhards bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion keinen Einsatz in der Schloss-Stadt -, schlugen Starkregen, Gewitter und Hagel in den Nachbarstädten Radevormwald und Wipperfürth heftig zu.

So meldete etwa das Helios-Krankenhaus der Hansestadt teilweise schwere Schäden durch eindringendes Wasser.

Etwa 250 Rettungskräfte waren kreisweit aufgrund des Unwetters zwischen 15 und 19 Uhr im Einsatz. "Der Schwerpunkt der 150 Einsatzstellen lag im Nordkreis, in Radevormwald und Wipperfürth", berichtete die Pressereferentin des Kreises, Iris Trespe. Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. So wurde etwa der Raiffeisenmarkt in Wipperfürth überflutet. "Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es keine Verletzten", berichtete Trespe.

Gegen 18.30 Uhr entspannte sich die Lage in Radevormwald. Einsatzschwerpunkt blieb jedoch Wipperfürth, dessen Feuerwehr von 20 Einsatzkräften aus Hückeswagen des Löschzugs Stadt und der Löschgruppe Herweg sowie aus Engelskirchen und Marienheide unterstützt wurden. Für die Feuerwehrleute aus der Schloss-Stadt war der Einsatz gegen 21.30 Uhr beendet, sagte Gerhardus.

Besonders betroffen von den starken Regenfällen war die Helios-Klinik: "In der Klinik kam es am Dienstagnachmittag durch den Starkregen zu mehreren Wasserschäden", teilte Sprecherin Sandra Lorenz mit. Am Anbau der Klinik hatten die Wassermassen ein Dachrohr so stark beschädigt, dass das Wasser ins Gebäude eindringen konnte. Dabei wurden im Anbau im Erdgeschoss die gynäkologische Ambulanz und der Haupteingangsbereich der Klinik beschädigt. In der ersten Etage traf es die Kapelle der Klinik.

Lorenz: "Die Feuerwehr war zur Unterstützung vor Ort. Die Mitarbeiter der Haustechnik kamen alle umgehend aus ihrem Feierabend zurück in die Klinik. Glücklicherweise mussten keine Patienten evakuiert werden, und der Betrieb der Klinik konnte im normalen Umfang weiterlaufen."

Auch die Betreuung der Patienten war nicht betroffen, wie Klinik-Geschäftsführerin Daniela Levy versicherte. Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen wären sofort zur Hilfe geeilt und hätten umgehend die Medizintechnik, wie beispielsweise das Ultraschallgerät, in Sicherheit gebracht. Dadurch sei gewährleistet gewesen, dass die Untersuchungen ohne Einschränkungen fortgesetzt werden konnten. So wurden in der Notaufnahme die Patientinnen der gynäkologischen Ambulanz weiterversorgt. Wie hoch der Schaden in den Räumlichkeiten ist, wird in den nächsten Tagen ermittelt.

