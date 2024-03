Realschule Hückeswagen Ein unvergesslicher Konzertabend

So einen beeindruckenden Ausflug in die Musik erleben Realschüler auch nicht jede Woche: Am Montagabend fanden sich Hückeswagener Schüler mit ihren Lehrern Damaris Kalus und Maximilian Schietzel in der Historischen Stadthalle von Wuppertal ein, um das beeindruckende Benefizkonzert des Musikkorps der Bundeswehr zu erleben. „Das renommierte Orchester sorgte nicht nur für musikalische Höhepunkte, sondern setzte sich gleichzeitig für einen guten Zweck ein“, berichtet Schietzel.