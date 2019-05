Hochschule : Wupperverband zeichnet Arbeiten von Studenten aus

Wuppertal/Hückeswagen Drei Hochschulabsolventen haben sich in ihren Abschlussarbeiten mit Fragestellungen aus dem Wuppergebiet auseinandergesetzt. Für ihre Arbeiten mit Praxisbezug wurden sie jetzt von Georg Wulf, Vorstand des Wupperverbands, ausgezeichnet.

Der erste Preis in Höhe von 1000 Euro ging dabei an Jens Janßen, Student der Bergischen Universität Wuppertal, für seine Bachelor-Arbeit zur Hückeswagener Kläranlage an der Wupper-Vorsperre.

Mit seiner Arbeit „Pilotversuch zur Eignungsprüfung von Z-Filtern für die Entwässerung ausgefaulter kommunaler Klärschlämme unter Betriebsbedingungen am Beispiel der Kläranlage Hückeswagen“ ermöglichte Janßen eine tiefere Erkundung des Stands der Technik der Faulschlamm-Entwässerung in Form der neuen Technik des Z-Filters, heißt es in einer Pressemitteilung des Wupperverbands. Für den brachte die Untersuchung dieses Filters die Erkenntnis, dass dieser in der im Test verwendeten Ausführung weniger für die Entwässerung von Klärschlamm als vielmehr zur Entwässerung anderer Medien geeignet ist.