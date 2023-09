Unfallstatistik in Hückeswagen Hier passieren die meisten Unfälle

2022 blieb dieser Unfall der einzige mit Todesfolge. 40 Menschen wurden leicht verletzt, 14 weitere schwer. Der Unfallatlas zeigt, dass es in Hückeswagen besonders häufig an Kreuzungen zu Zusammenstößen mit Personenschaden kommt — zum Beispiel auf der K 1 an der Kreuzung mit der Wilhelm-Blankertz-Straße, oder an Stellen, an denen die B 237 andere viel befahrene Straßen kreuzt. Auf der B 483 krachte es besonders häufig, ohne dass eine andere Straße gekreuzt wurde. Dabei kamen insbesondere Fahrradfahrer zu Schaden. In nur einem Fall wurde jemand schwer verletzt.