Unfall in Hückeswagen Über zwei Promille – Autofahrerin landet im Gebüsch

Hückeswagen · Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte eine Hückeswagenerin, die am frühen Samstagmorgen auf der K 5 bei Röttgen einen Unfall verursacht hatte und sich dabei so schwer verletzte, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

13.02.2023, 12:34 Uhr

Die betrunkene Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem umgekippten Auto befreien. Foto: Polizei