Auf der Bundesstraße in Hückeswagen kracht es häufig Motorradfahrer bei Unfall auf der B 483 schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, war ein 22-jähriger Wuppertaler gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der B 483 in Richtung Hückeswagen unterwegs, als er in der Anfahrt auf eine 90-Grad-Kurve stürzte. Als Ursache hat die Polizei „nicht angepasste Geschwindigkeit“ ausgemacht, wie deren Sprecherin Monika Treutler am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Anschließend war der Wuppertaler in das Auto eines 69-jährigen Wipperfürthers gerutscht, der in Richtung Radevormwald fuhr. Der Biker wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Der landete auf einer Wiese neben der Straße und nahm den schwer verletzten 28-Jährigen nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettungssanitäter auf und brachte ihn schließlich ins Krankenhaus nach Köln-Merheim. Der Autofahrer war bei dem Unfall unverletzt geblieben.