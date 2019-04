Graffiti in Hückeswagen : Zwei Bänke im Stadtpark beschmiert — Strafanzeige

Graffiti in Hückeswagen

Unübersehbar sind die Graffiti, mit denen in den vergangenen Tagen zwei Bänke im Stadtpark beschmiert wurden. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Unbekannte haben in den vorigen Tagen zwei Sitzbänke im Stadtpark mit Graffiti besprüht. Möglicherweise stammen die Täter aus dem Fan-Umkreis von Bayer 04 Leverkusen.

Möglicherweise gibt es in der Schloss-Stadt einen harten Kern von Fans des Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Darauf lassen jedenfalls Schmierereien im Stadtpark schließen, wurden dort doch in den vergangenen Tagen zwei Bänke mit entsprechenden Graffiti versehen. Die Lehnen „zieren“ auf der ganzen Höhe und Breite die Aufschrift „Ultras“, auf eine Sitzfläche wurde in Großbuchstaben die Abkürzung LEV für Leverkusen gesprüht.