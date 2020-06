Umwelt und Natur in Hückeswagen : Wald ist in einem schlechten Zustand

Hückeswagen Der Borkenkäfer und die enorme Dürre haben den Bäumen in Hückeswagen stark zugesetzt. Viele sind nicht mehr zu retten. Die Forstleute kommen nicht mehr nach, das Holz rechtzeitig aus dem Wald zu transportieren.

Ortstermin an der Wupper-Vorsperre, vor dem Regen. Der Boden gleicht einer Sandwüste. Es staubt gewaltig. Kettensägen fräsen sich durch das Holz. „Die Verfärbungen in den Baumspitzen sind nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Grüter. „Die sind alle vom Borkenkäfer befallen.“ Braune Bäume sind nicht mehr zu retten. Es sieht ähnlich aus wie im August 2019 nach dem heißen Juli. „Ich weiß nicht, was da überhaupt noch zu retten ist“, sagt Grüter. Er klingt nicht nur deprimiert und frustriert. Er ist es auch. Er wisse zwar nicht, ob der komplette Fichtenbestand stirbt, aber zumindest ein Großteil. Hückeswagen komme noch etwas glimpflicher davon, weil hier „nur“ 40 Prozent Nadelbäume stehen, in seinem anderem Revier in Wipperfeld sind es 60 Prozent Fichten. Fast ein Totalausfall, sagt er. Ein großer Hotspot befindet sich derzeit auch in der Mul. Oder in Rädereichen Richtung Bever oberhalb von Lichteneichen. „Die Fichten auf der Höhe sind da komplett verloren“, sagt Grüter.